La Société Générale veut créer une nouvelle banque avec le Crédit du Nord

« Alliant ancrage régional et force de frappe digitale, la nouvelle banque serait porteuse d’une ambition renforcée en matière de conquête commerciale et de rentabilité en offrant le meilleur niveau de satisfaction à ses clients et en bâtissant un modèle plus efficace », explique la Société Générale. Si l'établissement assure être guidé par « des valeurs communes » aux deux enseignes, la crainte demeure forte d'un tour de vis social. Le Crédit du Nord compte 8.200 salariés pour un réseau de 679 agences, contre 138.000 collaborateurs pour la Société Générale (20.000 en France) et 1.749 agences.



La Société Générale va lancer une étude qui devra définir les conditions du déploiement d’un « dispositif territorial » permettant de renforcer le pouvoir de décision au niveau local, de « développer la proximité du service rendu aux clients » et, selon les termes consacrés, de « gagner toujours plus en agilité et en réactivité ». L'étude examinera également les conditions de mise en œuvre d’un système d’information unifié.