La baisse de la TVA ne servirait pas à grand chose pour le pouvoir d'achat

Le second argument du CPO contre une baisse de la TVA concerne son inefficacité en termes de redistribution des richesses. Actuellement, des taux réduits de TVA sont appliqués à certains produits comme la nourriture ou la restauration. Le CPO estime que ces taux avantagent davantage les ménages aisés, avec une différence de 700 euros pour les 10 % les plus modestes contre plus de 2.000 euros pour les 10 % les plus riches.



Selon le CPO, l'utilisation des prestations sociales et des services publics financés par la TVA est bien plus efficace pour la redistribution des richesses. Le Danemark, par exemple, finance ses dépenses sociales avec un taux de TVA plus élevé (25 %) que celui de la France (20 %). Le Conseil recommande ainsi le recours à des subventions ciblées, telles que le « chèque énergie ». Ce chèque serait plus efficace et moins coûteux pour soutenir les ménages modestes face à une hausse des prix de l'énergie. Le CPO suggère également un « chèque carburant » pour atténuer les effets de la hausse des prix de l'essence en ciblant l'aide sur les ménages les plus modestes.