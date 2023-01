La grande distribution craint des hausses de prix jusqu'à 25%

La hausse des prix des produits alimentaires est, avec l'énergie, une des composantes qui expliquent la flambée de l'inflation depuis le début de l'année dernière. Et si elle a reculé en décembre (5,9%) par rapport aux mois d'octobre et de novembre (6,2%), c'est surtout parce que les prix du gaz et du pétrole ont reculé. Dans les rayons des supermarchés, les prix ont plutôt tendance à augmenter et de beaucoup.



Jusqu'à fin février, les distributeurs et les industriels sont en phase de négociation sur les prix des produits. Les fabricants n'ont pas d'autre choix que de demander de fortes augmentations : les coûts ont explosé, que ce soit pour les matières premières ou le transport. Si les industriels obtiennent ce qu'ils demandent, alors il faut s'attendre à des augmentations substantielles des prix pour les consommateurs.