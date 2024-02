Le Japon est en perte de vitesse

Cependant, aucune stratégie concrète n'a été proposée pour inverser cette tendance. La situation est d'autant plus préoccupante que les indicateurs internes, tels que la consommation des ménages et les dépenses d'investissement des entreprises, montrent des signes de faiblesse, exacerbés par une inflation modérée mais persistante qui rogne le pouvoir d'achat des Japonais.



Dans ce contexte délicat, la Banque du Japon (BoJ) se trouve à un carrefour. Elle envisage une modification de sa politique monétaire pour la première fois depuis 2007. Avec l'objectif d'instaurer une hausse des taux d'intérêt, la BoJ est cependant freinée par l'absence d'une inflation saine et d'une augmentation parallèle des salaires. Ces éléments sont essentiels pour justifier une telle décision, qui, bien que symbolique, pourrait avoir d'importantes répercussions sur l'économie nationale. Les analystes restent prudents quant à la capacité de la banque centrale à opérer ce changement, étant donné le manque de confiance généralisé parmi les acteurs économiques et les défis démographiques et structurels persistants.