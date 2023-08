Le marché automobile français en juillet, une hausse en trompe l'œil

Le marché automobile français a enregistré 128.948 nouvelles immatriculations en juillet 2023, une hausse de 19,9 % par rapport à juillet 2022, qui avait été marqué par une crise des semi-conducteurs et des problèmes de logistique exacerbés par la guerre en Ukraine. Cependant, cette augmentation relevée par NGC-Data doit être mise en perspective. En effet, comparé à juillet 2021, le marché affiche une hausse de 11,4 %, mais enregistre une chute de 28,3 % par rapport à juillet 2020, une année marquée par un rattrapage post-confinement. Le niveau actuel reste donc bien en-deçà de ceux observés en juillet 2018 et 2019.



Pour le quatrième mois consécutif, Renault est le constructeur ayant vendu le plus de voitures en France avec 20.463 immatriculations recensées (+ 35,1 %), soit une part de marché de 15,9 %. Son dauphin, Dacia, enregistre une augmentation de ses ventes de 23,9 % avec 11.696 nouvelles immatriculations, soit 9,1 % du marché. Le constructeur allemand Volkswagen n'est pas en reste avec 10.040 voitures vendues (+ 52,6 %), s'accaparant ainsi 7,8 % du marché.