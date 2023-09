Le nouveau bonus écologique, un tournant pour les véhicules électriques

Les modifications aux critères du bonus écologique sont également vues comme un moyen de favoriser la production locale. Les véhicules fabriqués en Chine, bien qu'ils ne soient pas explicitement ciblés, seront probablement moins avantagés, en raison de leur long trajet et de l’origine de leurs matériaux et batteries. Cette mesure est en phase avec l’objectif de créer des emplois et des usines en Europe, argumente Agnès Pannier-Runacher, la ministre de la Transition énergétique.



Cette réforme intervient alors qu’Ursula van der Leyen, la présidente de la Commission européenne, a annoncé l'ouverture d'une enquête sur les subventions du gouvernement chinois à son industrie automobile. Il semble que l'Europe, en commençant par la France, se prépare à un examen plus approfondi de la chaîne de production des véhicules électriques, cherchant à favoriser des options plus écologiquement responsables et localement produites.