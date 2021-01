Le prix des carburants aux 100 km dans les stations-service

Néanmoins, les automobilistes pourront se rendre compte plus facilement que certains carburants sont beaucoup plus avantageux que d'autres. Selon une étude du gouvernement français, c'est en roulant à l'électrique que les prix sont les plus avantageux : 2,90 euros pour 100 km parcourus. Ensuite, les tarifs grimpent fortement : 6,30 euros/100 km pour le gazole, 6,70 euros/100 km pour le gaz naturel comprimé, 7,10 euros/100 km pour le GPL, 8,40 euros/100 km pour l'essence E10 et 11,30 euros/100 km pour l'hydrogène.



Des prix qui vont peut-être faire réfléchir les conducteurs qui cherchent à changer de véhicule. Une motorisation électrique ou hybride pourrait les séduire au vu du tarif aux 100 km ! C'est d'ailleurs dans ce sens que les constructeurs automobiles, en quête de nouveaux marchés pour rebondir après la crise sanitaire, poussent beaucoup. Récemment, Renault a mis une partie de son avenir sur ce secteur.