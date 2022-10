Le télétravail le vendredi bouscule les transports en Île-de-France

Le vendredi, les transports en commun en Île-de-France sont moins occupés que le reste de la semaine. « Il y a un écart de 18% entre le mardi - jour le plus fréquenté - et le vendredi », a affirmé Sylvie Charles, la directrice du Transilien dans le cadre d'une étude. Il se trouve que les salariés franciliens choisissent en général de télétravailler le vendredi, ce qui réduit le nombre de voyageurs dans les transports en commun la veille du week-end.



Mais voilà, cela provoque aussi une saturation des transports les autres jours, et notamment le mardi. « Un tel différentiel n'est bon pour personne et l'intérêt est de mieux lisser car dès qu'il y a surcharge, il y a des risques de bousculade », détaille la dirigeante. « Les conducteurs ne peuvent pas respecter le temps de stationnement et par effet boule de neige, le système de transport est moins efficace ».