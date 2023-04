Le télétravail peut-il aider à réduire la consommation d'énergie ?

Le télétravail, qui est entré dans le quotidien de millions de Français depuis la crise sanitaire, pourrait aider à réaliser les économies d'énergie indispensables. Mais pas n'importe comment… Une étude réalisé par l'Ademe (Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie) et l'IFPEB (Institut français pour la performance du bâtiment) dans dix sites publics et chez 100 agents volontaires, a permis d'évaluer les gains d'énergie non seulement dans les bureaux, mais aussi au domicile des agents et pour leur transport.



Premier résultat : on réalise très peu d'économie d'énergie dans les bureaux quand quelques travailleurs ne sont pas sur place. Si des économies sont enregistrées, elles sont dues à la baisse du chauffage, et non pas au télétravail (fin 2022, le réduction moyenne du chauffage a été de 38%). En revanche, lorsque les bureaux sont fermés une journée entière et que tous les salariés travaillent à domicile, alors le potentiel de gain en économie d'énergie est substantiel, entre 20 à 30%.