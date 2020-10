Les taux des crédits immobiliers reculent encore en septembre

L'observatoire relève qu'après 24 mois durant lesquels les taux d'intérêt réels avaient été négatifs, les taux des crédits immobiliers sont repassés au-dessus de l'inflation depuis avril dernier. Si les taux sont effectivement très intéressants pour les emprunteurs, tous ne sont pas logés à la même enseigne. Les banques ont en effet resserré les conditions d'octroi des crédits, en ligne avec les recommandations du Haut Conseil de Stabilité Financière.



Au troisième trimestre, le nombre de crédits octroyés aux emprunteurs a nettement reculé, de 15,6% par rapport à la même période en 2019. Ce sont les foyers les plus modestes qui sont les plus touchés, il leur est beaucoup plus difficile d'emprunter pour acheter un bien immobilier. L'observatoire indique que « la part des emprunteurs les moins dotés en apport personnel, qui supportent en général les taux élevés, a nettement reculé ».