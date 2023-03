Moteur thermique : accord de dernière minute entre la Commission européenne et l'Allemagne

Fumée blanche à Bruxelles. La Commission européenne et l'Allemagne ont trouvé un terrain d'entente à la dernière minute sur les émissions de gaz à effet de serre des voitures. Berlin a obtenu un assouplissement de l'interdiction des véhicules à moteur thermique à partir de 2035. Pourtant, toutes les institutions européennes ainsi que les États membres s'étaient mis d'accord sur la motorisation 100% électrique, mais dans un geste extrêmement rare, l'Allemagne a fait volte face au dernier moment.



Le FDP, troisième parti de la coalition d'Olaf Scholz, a en effet exigé que les carburants de synthèse puissent être utilisés dans les moteurs thermiques au-delà de cette date. Des « e-carburants » dont le développement est encore balbutiant et qui sont considérés comme polluants et coûteux par les organisations de défense de l'environnement. Mais les constructeurs automobiles de luxe en Allemagne et en Italie réclamaient tout de même que cette possibilité leur soit offerte après 2035, ce qui leur permettra de continuer à vendre des voitures thermiques.