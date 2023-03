Nouveau délai pour la fin de l'impression automatique du ticket de caisse en papier

Les clients pourront repartir avec le ticket de caisse sans même l'avoir demandé au-delà du 1er avril, a confirmé le gouvernement à plusieurs organes de presse. « On considère que le moment n'est pas le bon pour que la mesure entre en vigueur », a expliqué le cabinet de la ministre déléguée au Commerce, Olivia Grégoire. Les remontées de terrain ainsi que les discussions avec la grande distribution et les associations de consommateurs ont fait en sorte de repousser la fin de l'impression automatique des tickets de caisse.



« Face à l'inflation, beaucoup de Français souhaitent vérifier l'exactitude du montant des courses qu'ils font », affirme également le cabinet du ministère. Il faut dire que la hausse des prix et notamment ceux des rayons alimentaires poussent de nombreux consommateurs à scruter de très près ces fameux tickets, afin de s'assurer que le compte soit bon. Pas question en effet de payer plus cher les courses alors qu'elles sont déjà si onéreuses…