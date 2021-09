SNCF : pas de changement sur les billets gratuits pour les cheminots

La polémique avait gonflé depuis que Jean-Baptiste Djebbari, le ministre délégué aux Transports, avait annoncé son intention d'ouvrir des discussions avec les partenaires sociaux concernant les facilités de transport accordées aux cheminots. Ces billets gratuits ou à tarif réduit sont disponibles pour les agents actifs et à la retraite, leurs partenaires, leurs enfants de moins de 21 ans ou étudiants, ainsi que leurs ascendants. Aux yeux de certains, il s'agit d'avantages qui coûtent cher à la SNCF.



Les syndicats n'ont pas tardé à se mettre en ordre de marche, mais afin d'apaiser les tensions naissantes, la direction avait fait savoir qu'elle voulait « maintenir dans la durée et dans les conditions actuelles cet acquis », y compris pour les salariés relevant de l'activité TER et qui seraient conduits à exercer leurs missions au sein des sociétés créées par la SNCF en région.