Télétravail : les salariés français en veulent plus

Les salariés français ne travaillent à domicile qu'en moyenne 0,6 jour par semaine, soit à peine plus d'une demi-journée. Cette moyenne est faible comparée à d'autres pays industrialisés, où elle s'élève à près d'une journée hebdomadaire. Selon une étude Ifo et Econpol Europe reprise par Les Échos, les travailleurs en France aimeraient en moyenne télétravailler 1,4 jour par semaine. En comparaison, les pays anglo-saxons et le Canada sont plus avancés dans ce domaine, avec respectivement 1,4 et 1,5 jour aux États-Unis et au Royaume-Uni, et 1,7 jour au Canada.



La France est également sous la moyenne mondiale de 0,9 jour par semaine. Seuls les salariés grecs télétravaillent moins avec 0,5 jour par semaine. Malgré l’envie des travailleurs français de se mettre davantage au télétravail, les entreprises demeurent réticentes. Les raisons sont diverses, cela va des difficultés de communication aux coûts de la coordination entre collègues.