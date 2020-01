Tesla dépasse la plupart des constructeurs automobiles en Bourse

Le constructeur américain de véhicules électriques Tesla, emmené par le fantasque milliardaire Elon Musk, bondit de record en record à la Bourse. L'entreprise a atteint 498,8 dollars ce jeudi, avant de redescendre à 481,34 dollars. En comparaison du plus bas atteint début juin (178,97 dollars), la hausse est prodigieuse ! C'est le résultat de plusieurs bons résultats annoncés récemment, à commencer par le nombre de véhicule livrés l'an dernier : 367 500 unités, c'est plus qu'en 2017 et 2018 combinés. Tesla est également parvenu à engranger 20 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2019 et a dégagé un Ebitda de 1,5 milliard (l'entreprise accuse toujours un résultat net négatif).



Ce cours de Bourse qui s'affole permet à la capitalisation de Tesla de s'envoler elle aussi. Ainsi, elle a atteint 89,9 milliards de dollars, une première pour le constructeur qui lui permet de peser bien davantage que tous ses rivaux cotés, exception faite de Volkswagen. Tesla pèse plus lourd en Bourse que General Motors (qui possède les marques Chevrolet, Cadillac, GMC, etc.) et Ford : à eux deux, leur capitalisation boursière est de 86,9 milliards.