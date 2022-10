40e édition de la Foire du livre de Brive

Grand rendez-vous de la vie littéraire en France, la Foire du livre de Brive se déroule à quelques jours de la proclamation des grands Prix d’automne. Chaque année, la manifestation reçoit les auteurs de la rentrée littéraire et propose un programme riche de rencontres, de forums et de lectures.La Foire du livre de Brive est organisée par la Ville de Brive avec le concours de libraires partenaires, l’accompagnement de fidèles partenaires privés, le soutien du Centre national du livre (Ministère de la Culture et de la Communication), de la Région Nouvelle-Aquitaine, du Département de la Corrèze.Comme Bernard Pivot, Laure Adler, Antoine Gallimard, Laurent Gaudé ou Didier Decoin, le président de l’Académie Goncourt avant lui, François Busnel proposera, en dialogue avec François David, commissaire général de la Foire du livre, un programme de rencontres, de lectures et de projections tout au long de la manifestation.