8 milliards d'euros pour aider la filière automobile

8 milliards d'euros : c'est ce que l'État va engager pour soutenir la filière automobile, les constructeurs, les sous-traitants et les concessionnaires après ces deux mois de confinement durant lesquels l'activité économique a été suspendue. À l'occasion d'un déplacement sur le site d'Etables (Pas-de-Calais) de l'équipementier Valeo, Emmanuel Macron a décliné les différentes mesures qui vont être mises en place, à commencer par le soutien à la demande. Pour les particuliers, le bonus écologique versé pour l'achat d'un véhicule électrique de moins de 45.000 euros, augmente de 1.000 euros et passe à 7.000 euros. Pour les entreprises, ce bonus sera de 5.00 euros (2.000 euros de plus). Les hybrides rechargeables bénéficieront d'un bonus de 2.000 euros.



La prime à la conversion (la fameuse « prime à la casse ») va être étendue aux ménages dont les revenus sont inférieurs à 18.000 euros par an. Pour un véhicule polluant (diesel ou essence) qui part au rebut, le particulier recevra une aide de 3.000 euros, voire 5.000 euros en cas d'achat d'un véhicule électrique. L'objectif du gouvernement est de verser 200.000 primes. La mesure va coûter de 600 à 800 millions d'euros.