Prêts à la consommation : reprise progressive en février

Yves-Marie Legrand, délégué général adjoint de l'ASF, tempère l'optimisme en soulignant aux Echos que « l'activité repart doucement, mais il ne faut pas la surinterpréter », rappelant que cette hausse reste contextuelle face à une forte chute en février 2023.



L'évolution des prêts à la consommation a été fortement impactée par la dynamique du taux d'usure, qui est le taux maximal autorisé pour les prêts. Ce taux est régulièrement ajusté par la Banque de France pour protéger les emprunteurs contre les taux excessifs et prévenir le surendettement. Au cours de l'année passée, ce taux d'usure a augmenté plus lentement que les coûts de refinancement des banques, les empêchant ainsi de répercuter intégralement ces coûts sur les emprunteurs, ce qui a réduit leurs marges et les a poussés à devenir plus sélectifs dans l'approbation des prêts.



En parallèle, l'inflation a incité les consommateurs à reporter leurs projets d'investissement, exacerbant la baisse de la production de prêts personnels qui a chuté de 22,8 % en 2023, pour atteindre seulement 10,6 milliards d'euros.