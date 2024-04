Tesla baisse le prix de sa Model 3 en France

Tesla ne se contente pas de réviser ses prix en France ; cette tendance est également observable sur d'autres marchés clés comme en Allemagne et en Chine. Outre Rhin, le prix a été ajusté à 40.990 €, tandis qu'en Chine, il a été réduit de 14.000 yuans pour s'établir à 231.900 yuans (environ 32.000 dollars).



Ces ajustements tarifaires sont une réponse directe à un ralentissement de la demande et à une concurrence qui se renforce, notamment de la part des constructeurs chinois. La firme doit également faire face à des enjeux de production et d'adaptation aux attentes des marchés locaux, notamment en Europe où les préférences se portent traditionnellement sur des véhicules compacts à hayon.



Le marché européen reste un terrain particulièrement compétitif pour Tesla, où la préférence pour les modèles plus compacts pourrait défier le modèle d'affaires basé sur des berlines plus grandes. La baisse significative du prix de la Model 3 pourrait être une réponse à ces défis, en visant à maintenir l'attrait du modèle malgré une offre croissante de véhicules électriques aux caractéristiques et prix variés. À long terme, l'efficacité de cette stratégie restera à évaluer, surtout avec des consommateurs de plus en plus informés et exigeants.