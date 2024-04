Chez Michelin, le Smic ne suffit pas

À l'origine de cette démarche, les fondateurs avaient établi un modèle de paternalisme social en créant des infrastructures telles que des logements, des écoles et des dispensaires autour de l'usine Cataroux. Cette vision a non seulement perduré mais s'est aussi adaptée aux besoins contemporains des salariés, toujours dans l'optique de fournir un cadre de vie stable et sécurisant.



En France, le salaire annuel que Michelin considère comme « décent » est significativement supérieur au SMIC. À Paris, un employé de Michelin gagne 39.638 euros par an, tandis qu'à Clermont-Ferrand, le salaire est de 25.356 euros, comparé au SMIC annuel de 21.203 euros. Selon Florent Ménégaux, président du groupe, ces montants sont calculés pour subvenir aux besoins d’une famille moyenne comprenant deux enfants, soulignant que le salaire minimum légal n'est pas suffisant pour garantir une qualité de vie décente.



L'entreprise s'assure que ces standards sont respectés globalement, en collaborant avec l'ONG Fairwage pour vérifier et ajuster régulièrement les rémunérations selon les besoins locaux. Cette initiative s'est avérée nécessaire car une enquête a révélé que 5% des salariés vivaient dans des conditions précaires, malgré une évaluation initiale favorable.