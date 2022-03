Apple suspend ses ventes en Russie

Suite à la prise de sanctions par l'Union européenne et les États-Unis, de nombreuses entreprises ont décidé de suspendre ou de tout simplement arrêter d'exercer leurs activités en Russie. Le constructeur automobile General Motors a cessé ses exportations de véhicules. Visa et Mastercard ont coupé les ponts avec les banques russes, qui sont désormais dans l'impossibilité d'utiliser ces réseaux.



Plus anecdotique mais symbolique tout de même, plusieurs studios de cinéma ne lanceront pas leurs dernières productions dans les salles russes, à l'image de Warner Bros, Disney et Sony. Apple est entré dans le concert des sanctions : le constructeur informatique suspend ses ventes en Russie. La boutique en ligne de l'entreprise affiche désormais un panneau prévenant les clients qu'ils ne peuvent plus rien acheter.