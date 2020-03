Assurance chômage : la réforme repoussée jusqu'au 1er septembre

Depuis le début de l'épidémie de coronavirus, les syndicats demandaient au gouvernement de reporter, voire d'abandonner purement et simplement la réforme de l'assurance chômage qui modifient en profondeur plusieurs règles en la matière.Les règles ne changeront plus au 1er avril, un décret sera bientôt publié pour le confirmer. « La réforme a été conçue dans un contexte qui n'a plus rien à voir avec celui que nous connaissons aujourd'hui », explique-t-elle.Les syndicats estiment que ce sont les emplois précaires qui sont « la première variable d'ajustement » des entreprises dans les situations de crise. Le rôle d'amortisseur social de l'assurance chômage doit être réaffirmé, selon eux. Les mesures de confinement et la suspension d'une bonne partie de l'activité économique du pays forcent donc le gouvernement à repousser la mise en place des nouvelles mesures.