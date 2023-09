Baisse des prix dans la grande distribution, une première en 18 mois

Nielsen a récemment publié des données montrant une légère diminution des prix dans le secteur de la grande distribution. Cette baisse moyenne de 0,52% entre août et septembre est une nouvelle inattendue. Ce recul des prix, certes modeste, est une première depuis 18 mois et concerne diverses catégories de produits. Les marques nationales ont enregistré une baisse de 0,67%, tandis que les marques distributeurs ont vu leurs prix diminuer de 0,30%.



Le panéliste souligne que cette baisse est bien réelle et marque « une inflexion de la tendance inflationniste que nous traversons depuis 18 mois ». Parmi les produits alimentaires, les plats cuisinés surgelés ont enregistré la plus forte réduction avec -3,36%, suivis du vinaigre à -2,74%, puis des fruits de mer et poissons à -1,22%, des pâtes à -1,16% et de l'huile à -0,91%.