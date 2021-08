Blue Origin porte plainte contre la NASA pour l'attribution d'un contrat à SpaceX

D'où le dépôt d'une plainte en bonne et due forme devant la Cour des réclamations fédérales des États-Unis. « Nous croyons fermement qu'il faut remédier aux problèmes identifiés dans cette acquisition pour rétablir l'impartialité, créer de la compétition et assurer un retour sûr de l'Amérique sur la Lune », a expliqué un porte-parole de l'entreprise. Blue Origin indique que son intention est de « corriger les défauts du processus d'acquisition de la NASA ».



Le HLS est un élément central du retour de l'homme sur la Lune. La NASA a l'ambition de renvoyer des astronautes sur le satellite de la Terre dès 2024, au travers du programme Artemis. Mais il faudra avant résoudre ces problèmes de justice, ce qui pourrait retarder l'agence, qui explique que « dès que possible, l'agence fournira des informations actualisées sur la voie à suivre pour retourner sur la Lune aussi rapidement et de façon aussi sûre que possible ».