COMMENT RÉAGIR FACE À L’ENTRISME ISLAMIQUE EN ENTREPRISE

Mon intérêt a pris corps au cours d’un RV avec un DG d’une PME de 600 personnes. Il s’agissait d’une visite de qualification en vue d’un coaching de motivation. Au passage je relève la diversité importante parmi les salariés et je lui demande « comment ça se passe ? » Il évoque des faits religieux qui perturbent l’organisation des équipes et leur fonctionnement. Il me montre un guide interne sur le fait religieux et ajoute, fier : « Et les cartouches sont prêtes ». Étonnant !

L’entretien se poursuit à propos de sa démotivation, du manque d’ambition du comité de direction. Quelques minutes plus tard, je reviens sur le sujet de la diversité et lui pose la question : « Mais dites-moi, ce règlement intérieur, comment ça se passe sur le terrain ? »

Déjà affaissé dans son siège, il baisse les bras. Il ne trouve pas de mots assez forts pour exprimer son désarroi. Rien ne se passe sur le terrain, le règlement dort dans un tiroir et les « cartouches » ont disparu.

C’est à ce moment que je fais le lien entre la démotivation du DG, la faiblesse du projet d’entreprise et l’individualisme régnant au CODIR : « Comment voulez-vous que vos cadres, vos chefs de plateformes se dressent avec ce règlement pour défendre le projet d’entreprise auquel vous-même vous ne croyez plus ! »

Les pièces du puzzle s’assemblent.

Le défi du fait religieux en entreprise a pour avantage de révéler les faiblesses propres à l’équipe dirigeante et son projet. Renforcer le leadership et le projet du Collectif : C’est mon métier en tant que coach depuis 2001.

De surcroît mon expérience opérationnelle en entreprise et en sport, en France et en Égypte confronté à l’entrisme islamique, je sais décrypter les comportements et agir en conséquence.

Depuis ce jour, ma priorité est de coacher les dirigeants et les managers confrontés à l’entrisme islamique, et ceux qui souhaitent le connaître pour l’anticiper.