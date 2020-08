Chez Amazon, une prime jusqu'à 1.000 euros pour les salariés et les livreurs

C'est un geste qui va peut-être permettre d'apaiser la colère sociale au sein d'Amazon. Le géant du commerce en ligne va verser une prime comprise entre 500 et 1.000 euros à ses employés et partenaires « en première ligne de la chaîne logistique au mois de juillet », explique Amazon France. Il s'agit de récompenser les salariés et les livreurs (ils sont 3.400 qui travaillent sur le « dernier kilomètre ») pour leur engagement durant la crise sanitaire. Ces employés et partenaires ont été mis à rude épreuve durant le confinement : pour beaucoup de Français, Amazon a été le seul lien avec la vie extérieure et en tout cas un des rares magasins à pouvoir livrer des produits de première nécessité.



La prime vise à « reconnaître l'engagement remarquable de toutes nos équipes opérationnelles », explique l'entreprise. Celles-ci ont été « en première ligne pour les clients pendant la crise mondiale que nous avons traversée ». Elle a concerné aussi bien les agents d'exploitation logistique ayant préparé les commandes dans les sites du groupe, que les partenaires livrant les commandes. Cela valait bien un coup de pouce de la part d'une entreprise dont les ventes ont connu des sommets au deuxième trimestre (près de 89 milliards de dollars dans le monde !).