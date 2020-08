Chute historique du PIB français au deuxième trimestre

L'Insee a rendu son verdict. Le PIB a plongé de 13,8% au deuxième trimestre, c'est tout simplement du jamais vu depuis que l'institut des statistiques mesure les variations trimestrielles du produit intérieur brut. Le précédent recul le plus fort remonte au deuxième trimestre 1968, alors que la France était secouée par le mouvement social de Mai 68, avec la grève générale. Record battu en raison du coronavirus : les mesures de confinement à l'œuvre entre mi-mars et début mai ont paralysé une grande partie de l'économie, et poussé les ménages à retenir leurs dépenses.



La consommation des Français a ainsi reculé de 11%. Les investissements ont dégringolé de 17,8%, tandis que les exportations ont fait pire encore, avec une chute de 25,5%. Dans son communiqué, l'Insee explique que « l'évolution négative du PIB au premier semestre 2020 est liée à l'arrêt des activités 'non essentielles' dans le contexte du confinement mis en place entre mi-mars et début mai ». Il fallait s'attendre à de tels chiffres catastrophiques, néanmoins les choses ne sont pas aussi pires qu'elles ne paraissent.