Congrès HLM : les bailleurs sociaux interpellent le gouvernement

En 2023, seulement un logement social est construit pour 3,5 demandes, et le temps d'attente moyen pour en obtenir un est de trois ans. Bien que des conditions de ressources soient requises pour être éligible à un logement social, ils ne sont pas réservés à une minorité de Français. Près d'un tiers des ménages peut prétendre à un logement social, et un Français sur deux a déjà vécu dans un logement social : en 2022, plus de 2,5 millions de ménages français étaient en attente d'un logement social.



La crise du logement frappe l'ensemble du secteur immobilier. Le Congrès HLM de Nantes a été l'occasion d'explorer les défis liés à cette crise et de rechercher des solutions pour assurer un logement décent à tous. Mais la crise actuelle, malgré leurs efforts, les place dans l'incapacité de répondre aux demandes. Que ce soit les associations, les bailleurs sociaux ou les partenaires sociaux, tous pointent du doigt les restrictions budgétaires du projet de loi de finance (PLF) et dénoncent le flou qui entoure la politique gouvernementale