Contrecoup pour le marché automobile en France

Ce phénomène de baisse est principalement attribué au repli des immatriculations des marques phares de Stellantis, Peugeot et Citroën, qui ont enregistré des chutes de 12,93% et 17,73% respectivement. En détail, le marché a totalisé 180.024 nouvelles immatriculations, selon les données de la Plateforme automobile (PFA), qui représente les constructeurs et équipementiers français.



Ce recul s'explique en partie par le calendrier, avec deux jours ouvrés de moins en mars 2024 comparé à l'année précédente. François Roudier, directeur de la communication à la PFA, souligne cependant que, malgré cette baisse, le marché se maintient « à peu près au même niveau que l'année dernière », une fois cet ajustement pris en compte.



Le groupe Stellantis, qui a vu sa part de marché réduire de plus de deux points à 29%, semble payer le prix d'une attente accrue autour de ses nouveaux modèles. Notamment, la nouvelle version du 3008 de Peugeot et la e-C3 de Citroën, une électrique visant à stimuler le marché des citadines, sont au cœur des attentions. À l'inverse, le groupe Renault affiche une légère progression de 2,78%, augmentant sa part de marché à 24,21%, grâce notamment à la performance de sa marque éponyme, tandis que Dacia enregistre un recul.