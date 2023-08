Contrôle fiscal pour Netflix en France

Parallèlement à ces enjeux fiscaux, Netflix continue de croître à un rythme soutenu. La plateforme a franchi la barre des 10 millions d'abonnés en France et des 238 millions d'abonnés dans le monde. Au deuxième trimestre de 2023, le géant du streaming a réalisé un chiffre d'affaires de 8,2 milliards de dollars. Ces chiffres montrent que la restriction sur le partage gratuit des mots de passe n'a pas entravé la croissance de l'entreprise. Au contraire, cette mesure a entraîné un pic d'inscriptions, notamment aux États-Unis, où le nombre quotidien moyen de nouveaux utilisateurs a doublé.



La plateforme de streaming assure respecter les règles fiscales en France et dans tous les pays où elle exerce une activité. L'entreprise rappelle aussi qu'elle paie la TVA à taux plein et qu'elle contribue au CNC à hauteur de 5,15% de son chiffre d'affaires. Des arguments déjà entendus chez d'autres sociétés, mais qui ne les exonèrent pas pour autant de payer des impôts.