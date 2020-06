Coup de chaud sur les comptes de la Sécurité sociale

Le « trou » de la Sécurité sociale ne s'est pas arrêté de creuser durant le confinement. Gérald Darmanin, le ministre de l'Action et des Comptes publics, n'avait aucune bonne nouvelle à partager durant sa dernière audition à l'Assemblée nationale. « À l'heure où je vous parle, nous sommes à une dégradation de 52,2 milliards d'euros », a-t-il déclaré, une somme qui représente une « dégradation » d'un peu plus de 10 milliards d'euros par rapport à la précédente estimation du gouvernement. La cause de ce creusement du déficit de la Sécu : la crise sanitaire, bien sûr, qui a plongé les comptes de l'État davantage dans le rouge.



Le coronavirus et la réponse nationale qu'il a fallu apporter pour contrer la propagation de l'épidémie ont eu un impact sur les comptes publics en général, « et singulièrement les comptes sociaux », selon Gérald Darmanin. Le ministre estime que ces chiffres sont « très préoccupants », et pour cause : le déficit de la Sécurité sociale ont atteint un niveau historique alors que les estimations d'avant la pandémie prévoyaient un déficit à 41 milliards d'euros.