EDF : accord historique sur le prix de l'électricité

L'accord est déjà l'objet de critiques. Des associations de consommateurs, comme la CLCV, accusent le gouvernement d'avoir conclu un accord favorisant EDF au détriment du pouvoir d'achat des ménages. Ils déplorent un prix de base élevé, établi dans un contexte de hausses tarifaires successives, qui stabilise les prix à un niveau supérieur à celui d'avant la crise énergétique. La Commission de régulation de l'énergie (CRE) avait évalué le coût de production nucléaire à 60 euros le MWh, mais l'EDF, par la voix de son PDG Luc Rémont, justifie un coût plus proche de 70 euros, nécessaire pour couvrir les coûts de production et le renouvellement du parc.



Les critiques soulignent aussi que l'accord ne protège les consommateurs qu'en partie et que les entreprises sont également affectées. Le Comité de liaison des entreprises consommatrices d'électricité (CLEEE) déplore que le mécanisme, complexe, ne garantisse une protection qu'à partir d'un prix très élevé. Quoi qu'il en soit, cet accord marque un tournant dans la régulation des prix de l'électricité en France, en établissant un compromis entre les besoins financiers d'EDF et la protection des consommateurs et des entreprises.