EDF plus optimiste avec la mise en route de l'EPR de Flamanville en 2024

En 2022, la production d'électricité nucléaire française a connu une période noire, avec l'arrêt forcé de nombreux réacteurs en raison de problèmes de corrosion. Toutefois, la situation semble s'améliorer progressivement. Le vaste programme de réparations engagé par EDF commence à montrer des résultats positifs. Après avoir atteint un niveau historiquement bas de 279 TWh, la production est estimée entre 300 et 330 TWh pour l'année en cours. Ces chiffres marquent une reprise significative et mettent en lumière les efforts déployés pour surmonter les obstacles rencontrés.



L'un des points culminants de cette reprise est le projet de l'EPR de Flamanville. Longtemps considéré comme un chantier problématique, cumulant retards et dépassements budgétaires, il semble enfin toucher à sa fin. Le chargement du combustible est prévu pour mars 2024, suivi d'une première mise en service au milieu de l'année. Ces étapes cruciales marquent une étape importante dans le renforcement de la capacité de production nucléaire de la France. L'EPR est prévu pour produire environ 14 TWh entre son raccordement au réseau et son premier arrêt en 2026, une contribution non négligeable bien que loin de sa pleine capacité.