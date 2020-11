Elon Musk, deuxième fortune mondiale devant Bill Gates

Les investisseurs sont particulièrement friands du titre Tesla, tandis que les acheteurs sont toujours plus nombreux à vouloir acheter un véhicule de la marque. Et Elon Musk sait mieux que quiconque enthousiasmer les actionnaires et les automobilistes avec ses perspectives d'avenir… Qui ne se réalisent parfois pas, ou avec beaucoup de retard. La Bourse ne lui en tient visiblement pas rigueur.



Malgré sa petite taille relative, Tesla affiche depuis le mois de juillet la plus forte valeur boursière de tous les constructeurs automobiles. En une seule journée, le titre a engrangé une valeur supplémentaire de 7,2 milliards de dollars sur le Nasdaq, dont il est un des poids lourds. C'est d'ailleurs cette envolée qui a permis à Elon Musk de se hisser sur la deuxième place du podium des plus grandes fortunes.