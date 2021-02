Épidémie : près de 400 centres commerciaux fermés

Le ministère de l'Économie a donné quelques précisions, en expliquant que les magasins non alimentaires appartenant à une seule enseigne (typiquement, Ikea) dont la surface dépasse les 20.000 mètres carrés doivent fermer. Les enseignes alimentaires présentes dans ces centres commerciaux peuvent en revanche rester ouvertes, à l'instar des pharmacies. Malgré tout, la surface de ces enseignes est prise en compte : « Les 20.000 mètres carrés se calculent en additionnant l'ensemble des surfaces des commerces, alimentaires ou non », indique Bercy.



Les commerces fermés pourront accéder aux différentes aides mises en place par l'État, comme le chômage partiel, l'accès au fond de solidarité, l'annulation des charges patronales. Les professionnels demandent d'ores et déjà des aménagements, à l'image de la fédération du commerce spécialisé Procos. Elle estime que ces dispositifs ne répondent pas au préjudice des acteurs les plus importants et qu'il faudra les améliorer au risque de provoquer de sérieuses difficultés dans le secteur.