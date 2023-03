Face aux taux des crédits immobiliers, les Français préfèrent renoncer à acheter un bien

Selon un sondage OpinionWay réalisé pour le réseau Laforêt, ils sont 68% à avoir renoncé à l'achat d'un bien immobilier à cause des taux. Ils sont 36% à l'affirmer lorsque les taux atteignent 3% et curieusement, le pourcentage baisse au fur et à mesure que les taux augmentent : 22% pour le seuil des 4% et 10% pour le seuil des 5%. Selon l'institut de sondage, les Français estiment que le cap des 4% et encore plus celui des 5% ne sont pas réalisables… Manifestement, cela pourrait pourtant bien être le cas !



Ce qui est certain, c'est que le marché de l'immobilier devient de plus en plus difficile d'accès, en particulier pour les primo-accédants. Les taux des crédits immobiliers ont déjà atteint le plafond de 4% il y a une dizaine d'années, mais à l'époque la situation était différente : l'inflation n'était pas aussi forte, et les prix des biens n'étaient pas aussi élevés.