Fnac Darty renonce à l'acquisition de CDiscount

Aujourd'hui, Fnac Darty semble plus concentrée sur l'avenir de son autre grand actionnaire, le groupe allemand Ceconomy. L'objectif actuel serait de racheter les 24% détenus par ce dernier, dans le but de permettre à Daniel Kretinsky de prendre le contrôle total de Fnac Darty. Une sortie de la Bourse est également envisagée alors que l'enseigne française voit son cours toucher son plus bas historique, hors période de Covid.



Le projet d'acquisition de CDiscount par Fnac Darty n'est pas récent. Il y a deux ans, Fnac Darty avait proposé 500 millions d'euros pour racheter la filiale de Casino, qui envisageait alors son introduction en Bourse. Jean-Charles Naouri, PDG de Casino, avait refusé l'offre, exigeant le double de la somme proposée. En avril dernier, Enrique Martinez, directeur général de Fnac Darty, avait pourtant déclaré que cette opération « n'était pas d'actualité ».