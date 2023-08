Fruits et légumes : baisse de la consommation et baisse des prix

Juillet 2023 a vu une baisse notable des prix de certains fruits et légumes en France, grâce aux pluies dans le nord du pays. Les abricots ont connu une chute de 11% et les tomates de 25% par rapport à la même période de l'année précédente. Laurent Grandin, président d'Interfel, l'interprofession des fruits et légumes frais, a souligné que cette situation est d'autant plus frustrante que « les produits sont de bonne qualité », affirme-t-il à La Voix du Nord. Les régions densément peuplées comme les Hauts-de-France et l'Île-de-France ont particulièrement ressenti cet impact.



Face à une demande en baisse, les producteurs doivent chercher des alternatives pour écouler leurs stocks. Des fruits comme l'abricot, la reine-claude et la mirabelle trouvent des débouchés dans l'industrie agroalimentaire pour la confiture, explique Françoise Roch, la présidente de la Fédération nationale des producteurs de fruits (FNPF). En revanche, il n'y a pas de plan B pour le melon, la pêche ou la tomate, qui ne sont pas destinés à être transformés.