Greenpeace : voyager en train en France revient beaucoup plus cher que l'avion

Selon Greenpeace, la différence de coût entre le train et l'avion n'est pas propre à la France. En Europe, un billet de train coûte en moyenne deux fois plus cher qu'un billet d'avion pour un même trajet. L'ONG met en avant le cas de la liaison entre Barcelone et Londres, où le billet de train peut être jusqu'à 30 fois plus cher que le billet d'avion.



La France se distingue particulièrement dans ce constat accablant. En effet, les billets de train y sont en moyenne 2,6 fois plus chers que les billets d'avion, ce qui place le pays en troisième position, à égalité avec la Belgique et derrière le Royaume-Uni et l'Espagne, parmi les pays européens avec la plus grande incohérence tarifaire. Greenpeace cite l'exemple du trajet Paris - Valence (Espagne), où le billet de train est en moyenne 8 fois plus cher que le billet d'avion.