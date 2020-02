HSBC : la vente de la banque de détail en France ne rapporterait pas grand chose

Le réseau de banque de détail de HSBC en France est né de l’acquisition par le groupe britannique du Crédit Commercial de France (CCF), en 2000. HSBC avait alors obtenu le CCF au terme d’une longue bataille contre ING, et avait déboursé 11 milliards d’euros. À l’heure où l’établissement financier entame une restructuration qui lui permettra de retrouver le chemin de la rentabilité, la vente de l’ex CCF pourrait ne pas lui apporter grand chose.Les deux prétendants les plus sérieux, à savoir la Société Générale et la Banque Postale, ne mettraient guère plus pour reprendre les quelques 300 agences et le fichier clientèle qui compte pourtant 800 000 clients haut de gamme. HSBC exigerait en effet que le futur propriétaire s’engage à reprendre le personnel et s’occupe de la migration informatique. En France, HSBC compte de 3 000 à 5 000 salariés.