Hausse du prix de l’électricité en France en août 2023

La hausse des tarifs de l'électricité est une conséquence directe de la réduction progressive du bouclier tarifaire, un dispositif mis en place par le gouvernement depuis deux ans pour protéger les consommateurs des fluctuations de prix. Cette augmentation de 10%, annoncée le 18 juillet 2023 par le gouvernement, concerne principalement les ménages, artisans, petits commerces, soit tous ceux raccordés à un compteur d'une puissance jusqu'à 36 kilovoltampères. Les grandes entreprises, elles, ne bénéficient pas du bouclier tarifaire et ne sont donc pas concernées par la hausse.



Pour un consommateur moyen se chauffant à l'électricité et consommant 7 MWh par an, la facture annuelle passera de 1.640 euros à 1.800 euros, soit une augmentation de 160 euros en moyenne. C'est une hausse significative, mais le gouvernement insiste sur le fait que le tarif de l'électricité en France reste parmi les plus bas d'Europe. D’autant plus que, sur les marchés, les tensions sur l’approvisionnement se sont calmées.