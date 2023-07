Il y a moins de sel dans les baguettes de pain

Selon le ministère de l'Agriculture, la teneur en sel des pains courants comme la baguette a diminué de plus de 20% depuis 2015. Le communiqué du ministère souligne l'effort collectif, qui doit désormais s'étendre à tous les types de pain. En mars dernier, lors du Salon de l'agriculture, la filière boulangerie avait pris un engagement ambitieux : diminuer de 10% la teneur en sel de toutes les catégories de pains d'ici à 2025. Cet engagement concerne une large variété d'acteurs, des meuniers aux distributeurs, en passant par les boulangers artisanaux et industriels.



Pour les pains courants et traditionnels, l'un des objectifs intermédiaires était de ne pas excéder 1,5 gramme de sel pour 100 grammes de pain en juillet 2022. Le ministère s'appuie sur un rapport de l'Observatoire de l'alimentation pour illustrer le progrès accompli : 82,5% des pains courants et tradition analysés sont conformes à l'engagement de teneur en sel. Ainsi, la teneur moyenne en sel des pains analysés est de 1,34 g/100 g, soit une diminution de plus de 20% par rapport à la teneur moyenne de 1,7 g/100g en 2015.