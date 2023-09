Immobilier : faut-il encore acheter sa résidence principale ?

Selon une étude du courtier Meilleurtaux révélé par Le Parisien, en 2023, il faut en moyenne rester propriétaire pendant quinze ans et six mois pour que l'achat d'un logement soit plus intéressant financièrement que la location. Cette durée représente une augmentation de deux ans par rapport à 2022 et de dix ans par rapport à 2021. Maël Bernier, porte-parole de Meilleurtaux, attribue cette évolution à plusieurs facteurs : « Aujourd’hui, acheter son logement demande un effort de budget, ça coûte chaque mois plus cher qu’un loyer ». Elle pointe notamment la hausse des taux de crédits immobiliers et l'augmentation de la taxe foncière comme raisons sous-jacentes.



L'étude révèle également que toutes les villes ne sont pas affectées de la même manière. En 2023, la durée nécessaire pour rentabiliser un achat immobilier a augmenté dans 17 des 32 plus grandes communes françaises. À Perpignan, cette durée est passée de deux ans en 2022 à dix ans. À Aix-en-Provence, elle a grimpé de huit ans à vingt-et-un ans et six mois. Dans ces villes, les prix de l'immobilier ont fortement augmenté, notamment en raison des conséquences de la pandémie de Covid-19.