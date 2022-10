Inflation : des courses alimentaires de plus en plus chères

Le 24 Octobre 2022, par La rédaction

Le passage en caisse est de plus en plus douloureux pour les consommateurs français qui voient leur pouvoir d'achat fondre au fur et à mesure de la hausse de l'inflation.





Hausses vertigineuses des prix en grande surface L'inflation actuelle est alimentée par la flambée des prix de l'énergie et celle des prix des produits alimentaires. C'est très clair : à la caisse, les consommateurs voient fondre leur pouvoir d'achat comme neige au soleil… Selon le panéliste Nielsen IQ, les prix ont globalement augmenté pour tous les produits de base, à commencer par celui des pâtes alimentaires. En octobre, elles ont pris en moyenne 20% sur un an.



La viande surgelée n'est pas en reste, c'est même pire encore avec une hausse de 30% sur un rythme annuel ! Les prix de l'huile ont eux aussi fortement augmenté, de 19%. D'autres produits alimentaires de base sont eux aussi en forte augmentation, comme les produits laitiers (+17%), les légumes secs (+14%), les œufs (+15%).

100% des produits vendus en grande surface ont augmenté ! Le gros problème de ces hausses spectaculaires, c'est qu'il est impossible de remplacer ces produits par d'autres, ce sont vraiment des indispensables dans tous les foyers. Malheureusement, ce ne sont pas les seules références à être touchées par la hausse généralisée des prix. En fait, comme le rapporte Nielsen, 100% des produits vendus dans la grande distribution affichent des hausses de leur prix !



C'est par exemple le cas du papier essuie-tout dont le prix a explosé de 23% sur un an. Le papier-toilette a augmenté de 18%. En moyenne, la hausse des prix des produits de base s'établit à 9,3% sur un an alors que ce niveau était de 7,6% en septembre. L'Insee doit publier ce mercredi une estimation du niveau de l'inflation pour le mois d'octobre.

