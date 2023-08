Intelligence artificielle : cette start-up française lève des millions auprès de grands groupes américains

L'argent récolté permettra à Hugging Face d'agrandir son équipe, actuellement composée de 170 personnes (dont 80 en France), et d'enrichir sa plateforme collaborative. La plateforme est déjà utilisée par environ 10.000 entreprises, qui peuvent adapter les modèles à leurs besoins spécifiques et repartager leurs versions avec la communauté. Hugging Face héberge également 200.000 jeux de données partagés par la communauté.



Selon Julien Chaumond, les modèles en source libre gagnent du terrain sur les modèles privés et seront « bientôt au même niveau de sophistication ». Meta a d'ailleurs mis son modèle Llama en open source sur la plateforme de Hugging Face, signe de la montée en puissance de l'approche collaborative et ouverte en matière d'IA. La valorisation de 4,5 milliards de dollars et l'engagement des géants de la tech américains témoignent de la confiance dans la capacité de la start-up à favoriser la collaboration et l'innovation.