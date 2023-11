Intermarché se moque des marques qui augmentent leurs prix

Ces actions d'Intermarché interviennent dans un contexte de négociations annuelles entre fournisseurs et distributeurs. Ces démarches publicitaires pourraient être les préliminaires d'un processus de négociation plus approfondi. L'objectif serait d'atteindre un équilibre entre les intérêts des marques et la protection du pouvoir d'achat des consommateurs.



Intermarché adopte une approche de « name and shame » pour alerter ses clients sur les augmentations de prix jugées excessives par certaines marques en période inflationniste. Cette stratégie, mélangeant humour et engagement consommateur, reflète une nouvelle dynamique dans la relation entre distributeurs et fournisseurs. Elle souligne également le rôle actif que peuvent jouer les grandes enseignes de distribution dans la sensibilisation des consommateurs aux pratiques de tarification des fournisseurs, surtout dans un contexte économique tendu.