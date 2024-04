L’Affaire Snowden: Comment la NSA a Établie son Réseau au Brésil

Pour pouvoir parler de la NSA au Brésil, il faut d’abord parler d’Edward Snowden. En 2009, il rejoint la NSA après avoir quitté son ancien poste à la CIA. En 2013, âgé de seulement 30 ans, il contacte Glenn Greenwald, un journaliste du Guardian, et Laura Poitras, cinéaste spécialisée dans les documentaires pour leur faire part d’informations classifiées, ce qui aboutira à plusieurs articles et un long métrage nommé “Citizenfour” concentré sur les pratiques d'espionnage de l’agence.Au total, Snowden rendra publique 626 documents, encore facilement trouvables sur internet, qui détaillent de manière précise comment la NSA a réussi à recueillir des informations confidentielles de grandes entreprises, ainsi que de leaders mondiaux comme Angela Merkel. Pour prendre un exemple très concret, le document “MHS/GCHQ PROJECTS - TURKEY ENERGY COMPANY DEVELOPMENT” compose une demande officielle de la NSA pour que des agents responsables des opérations en Turquie, identifient les principales réseaux de communication de BOTAS (entreprise d’énergie turque) et de TPAO (entreprise pétrolière Turque), pour ainsi pouvoir intercepter les communications d’informations confidentielles. Jusqu’à aujourd’hui, c’est une affaire qui remet en question à quel point est-il vraiment possible d’avoir une vie “privé” à l’âge numérique. Le journal “The Guardian” lui, estime que la NSA analyse plus de 9 terabytes de données par minute, laissant ainsi peu de place pour quelconque secret dans la vie d’un individu.Quant au Brésil, les opérations de l’agence sont mentionnés dans deux principaux documents, à savoir “AND THEY SAID TO THE TITANS: "WATCH OUT OLYMPIANS IN THE HOUSE" (SIC)” et “INTELLIGENTLY FILTERING YOUR DATA: BRAZIL AND MEXICO CASE STUDIES”. Chacun de ses documents abordent à leur tour, différentes manières de s’infiltrer dans le réseau de données du pays.Le document le plus important, est celui sur le software nommé “Olympia”. De manière plutôt concise, ce malware installé sur les appareils de différents individus, permet à l’agence de recueillir des informations importantes sur l’activité de l’utilisateur, comme les courriers électroniques, SMS, entre autres, mais aussi des informations plus techniques comme des adresses IPs. Ce n'est pas le seul programme de ce genre employé par la NSA, le software HACIENDA lui aussi étant déposé à l’époque au Brésil, mais Olympia reste le plus connu d’entre les deux. Comme exemple de l’efficacité de ce software, nous avons qu’à lire les documents publiés par Snowden, détaillant comment l’agence s’en servait pour organiser des opérations “Man-on-the-Side” (MotS).Une opération MotS, concrètement, consiste à s’infiltrer dans les transmissions utilisées par la cible, plutôt que dans l’appareil lui-même. De manière simplifiée, il s’agit de pouvoir intercepter, et même parfois de modifier des informations envoyées par l’individu à un autre appareil. Selon les documents, les agents de la NSA utiliseraient Olympia pour déterminer les principaux interlocuteurs de la cible, ainsi que les principales adresses IPs auxquels la cible se connecte, pour pouvoir créer schématiser exactement comment l’individu interagit en ligne et avec qui. Ceci étant fait, les agents identifient ensuite la meilleure manière d’infiltrer le réseau de la cible pour monter une opération MotS.Ceci dit, les documents mentionnés auparavant ne décrivent qu’une opération hypothétique visant le ministère des Mines et de l’Énergie Brésilien, mais nous pouvons estimer que ce fut une stratégie utilisée pour surveiller tantôt Petrobras que Dilma Rousseff, les deux principales cibles du réseau d'espionnage de la NSA au Brésil. Cependant, des méthodes plus classiques furent aussi employées. Dans un des documents, une étude de cas est présentée décrivant comment l’agence a pu recueillir des informations sur l’ancien président méxicain Enrique Pena Nieto et Dilma Rousseff. Ils décrivent le travail d’agents qui, à force de réussir à bien identifier le réseau de connections politiques de ces deux pays, sont capables de se rapprocher à des cibles beaucoup moins protégées que les anciens présidents, mais qui pourtant sont suffisamment proches des amis de ces derniers pour pouvoir relayer des informations cruciales. Dans la plupart des cas, ces contacts restent des sources inconscientes.Ainsi, à force de s’appuyer sur des réseaux numériques ainsi que personnels, la NSA a pu veiller sur la plupart des communications d’une des plus grandes puissances au monde pendant des années. Lors de la découverte de ces opérations, et plus particulièrement des informations recueillies sur la présidente Dilma, ce fut un scandale national. À savoir, en 2013, le gouvernement brésilien est au centre du plus grand complot de corruption au monde, qui sera révélé l’année suivante par l’opération lava jato, ainsi que faisant face aux dites “émeutes du vinaigre”, qui marquent pour beaucoup de brésiliens, le début de la radicalisation politique du pays. L’affaire sera considérée comme une honte par le peuple brésilien, et remettra en cause la solidité de la diplomatie entre le Brésil et les États Unis.