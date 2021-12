L'EPR finlandais a finalement démarré sa production d'électricité

Mais finalement, les choses ont assez rapidement progressé ces derniers mois, malgré la Covid-19 qui a provoqué un nouveau retard. Le combustible a été chargé en mars dernier, tandis que le gendarme finlandais du nucléaire a donné son feu vert la semaine dernière. L'EPR d'Olkiluoto est le premier en Europe à se lancer, avant celui de Flamanville (Manche) qui lui aussi est soumis à de nombreux retards.



« Le moment du démarrage a été historique. La dernière fois qu'un réacteur a été lancé en Finlande remonte à il y a plus de 40 ans, et même en Europe cet évènement remonte à environ 15 ans », selon TVO. Pour Framatome, issu de la réorganisation d'Areva, cette étape ouvre la voie à la production d'une électricité « sûre, fiable et bas carbone ».