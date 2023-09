L'activité du secteur privé en chute marquée en septembre

Le cabinet S&P Global a publié un indice PMI Flash signalant que l'activité du secteur privé en France a enregistré sa plus forte baisse depuis novembre 2020. L'indice PMI s'est établi à 43,5 en septembre, contre 46 en août. Un indice au-dessus de 50 indique une expansion de l'activité, tandis qu'un indice en dessous de ce seuil évoque une contraction. L'environnement actuel est jugé « défavorable à la demande ».



Ce recul de l'activité est le signe d'un troisième trimestre difficile pour l'économie française, marqué par une décélération continue depuis juin. Selon Norman Liebke, économiste à la Hamburg Commercial Bank, qui publie l'indicateur avec S&P Global, le PIB français devrait à peine croître de 0,2 % ce trimestre. Ce pronostic est cohérent avec les estimations récentes des autres économistes et institutions financières tels que l'Insee et la Banque de France. Par ailleurs, les perspectives sur douze mois des 750 entreprises interrogées pour élaborer l'indice PMI Flash sont au plus bas depuis mai 2020.