L'économie française dans un trou d'air

En Allemagne, l'indice PMI des services a baissé à 47,3 en août, contre 52,3 en juillet. Au Royaume-Uni, l'indice a chuté à 49,5 en août, contre 51,5 en juillet. De manière plus globale, l'indice des services pour l'ensemble de la zone euro a décliné de 50,9 en juillet à 47,9 en août. L'explication avancée pour ces baisses provient des fortes pressions inflationnistes et de l'incertitude économique. En Allemagne, par exemple, les hausses de salaires ont été pointées du doigt comme une cause possible de l'affaiblissement de la demande.



Selon les experts, les signaux ne sont pas encourageants pour l'économie française comme pour la zone euro. Cyrus de la Rubia, économiste en chef à la Hamburg Commercial Bank, indique que le second semestre sera probablement plus difficile pour l'ensemble de la zone. Les indicateurs décevants ont même poussé à une révision à la baisse des prévisions de PIB pour le troisième trimestre, désormais établies à -0,1%.